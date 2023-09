Prates vistoria navio-plataforma FPSO Sepetiba antes de partida para campo na Bacia de Santos

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, divulgou que esteve em vistoria técnica ao navio-plataforma FPSO Sepetiba, que partiria em seguida para produção no campo de Mero, no bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos.

"Finalizando a semana no Estaleiro Brasfels com vistoria técnica ao navio-plataforma FPSO SEPETIBA, que partirá dentro de algumas horas para o campo de Mero (Libra) para passar a produzir +180.000 barris de petróleo do Pré-sal e processar +12 milhões de metros cúbicos de gás!", escreveu Prates, em uma rede social, nesta sexta-feira.

O navio-plataforma FPSO Sepetiba chegou ao Brasil no último dia 8, vindo da China. A unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (FPSO) foi afretada pela companhia junto à SBM, também responsável por sua construção. O navio-plataforma tem capacidade de produção de até 180 mil barris de petróleo e 12 milhões de metros cúbicos de gás diários. A previsão era que entrasse em operação no quarto trimestre deste ano.

"A transformação energética da @Petrobras vai ser assim: gradual, racional e consistente! Vamos produzir petróleo e gás de forma cada vez mais eficiente e descarbonizada. Isso nos levará a uma maturidade em novos projetos e novos caminhos, com segurança de investimento", publicou Prates, na rede social.