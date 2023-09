Gabi Lopes sofre assalto e aparece sangrando nas redes sociais: Quebraram o vidro do carro

Gabi Lopes sofreu um grande susto recentemente. Através das redes sociais, na última sexta-feira, dia 22, a influenciadora e atriz contou que foi assaltada e acabou se machucando durante a ação dos criminosos.

Apesar da situação, Gabi contou que está bem e aliviada por não ter sido pior. Ela contou que estava com uma amiga no carro, quando seu vidro foi quebrado pelos assaltantes. Durante a ação, eles levaram o celular dela.

Ontem, vivi um filme de terror na vida real. Por isso [que] fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada. Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo, contou ela.

Gabi ainda mostrou um pouco de seus ferimentos:

Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem.

