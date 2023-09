Após acusações de traição, Neymar Jr. posta reflexão nos Stories: Eu preciso estar bem comigo

É eita atrás de vixe! Neste sábado, dia 23, Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão. O jogador repostou um vídeo do ex-jogador de basquete e atualmente influenciador Douglas Viegas. Vale lembrar que o jogador está vivendo uma fase conturbada após ter supostamente traído Bruna Biancardi em uma noitada na Espanha.

No vídeo, Douglas fala sobre como não se importa em convencer as pessoas de que está certo, preferindo estar em paz consigo mesmo.

- Você quer convencer as pessoas que você ta certo. Convencer o que mano? Eu preciso estar bem comigo. Eu preciso entender que a caminhada aqui, mano. É uma caminhada f**a de verdade.

A assessoria do craque negou que ele tenha traído a influenciadora, que está grávida. Porém, não muito tempo depois, Bruna usou as redes sociais para dizer que estava decepcionada e focaria apenas no bem-estar de Mavie, primeira filha do casal.

Estou ciente do ocorrido e mais uma vez dececionada. Mas, na reta final da minha gravidez, a minha preocupação está direcionada exclusivamente a minha filha e é só nisso que vou pensar, escreveu ela.