Em meio a rumores de traição de Lexa, MC Guimê faz post enigmático nas redes sociais

Você piscou e já tem polêmica de MC Guimê e Lexa passando na sua tela. Pois é, caros, depois de anunciarem o fim do casamento na última quinta-feira, dia 21, o ex-casal voltou a dar o que falar após rumores de uma possível traição da cantora.

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, da Record TV, Lexa teria se envolvido com um de seus bailarinos. O término teria sido causado após Guimê receber um vídeo comprometedor da cantora com o rapaz.

Até o momento, nenhum dos dois comento sobre o caso, mas fato é que o MC tem usado suas redes sociais para fazer publicações um tanto quanto enigmáticas.

Primeiro, ele compartilhou uma parede grafitada com a frase: tem coisas que só o silêncio diz. E, para completar, mais tarde gravou um vídeo dizendo:

- Estou aqui esperando o horário da saída para o show, e estive refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha ou biscoito, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Isso é normal? Isso acontece? Deixo aí minha pergunta.

Eita! Vale lembrar que os dois não estão mais se seguindo nas redes sociais.