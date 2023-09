Nova fase? Maíra Cardi desativa seu perfil no Instagram

Não é que ela fez mesmo? Maíra Cardi cumpriu a promessa e desativou seu perfil no Instagram. A influenciadora e coach de emagrecimento tinha cerca de nove milhões de seguidores, mas deixou tudo para trás para cuidar da família.

Se você acompanha Cardi de perto, não deve estar surpreso. No dia 12 de setembro, ela já havia comunicado a decisão aos seus seguidores em um desabafo.

- Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz.

E continua:

- Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção.

Eita! Será que ela volta um dia?