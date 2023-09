Charge - 23 de setembro de 2023

Pagar caro nem sempre é sinal de bom atendimento. Que o diga os usuários do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que é controlado pela Ecovias. Os motoristas precisam desembolsar R$ 35,30 para passar pelas cancelas das duas rodovias quando resolvem descer a Serra do Mar rumo à Baixada Santista - o valor mais alto do País -, entretanto, não significa que irão ‘desfilar por tapetes’ até a chegada ao destino final. Pelo contrário, muitos são os problemas e também as reclamações.