Cobrança alta, entrega baixa

São assustadores, e exigem resposta imediata das autoridades, os problemas apontados por usuários do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes). Reportagem publicada nesta edição do Diário, baseada em relatos feitos ao site Reclame Aqui, que serve de fórum a denúncias contra empresas, expõe uma situação que certamente está em flagrante desacordo com as exigências feitas no contrato de concessão assinado entre o Estado e a Ecovias, marca que pertence a um dos principais grupos do setor de infraestrutura rodoviária do Brasil. Até cobrança em dobro do valor do pedágio é denunciada por motoristas que passaram pelas estradas administradas pela companhia – que parece não se preocupar em responder as críticas.<EM>

A Ecovias acumula 1.758 citações no site Reclame Aqui. As falhas denunciadas vão de buracos no asfalto, problemas de acesso ao aplicativo até a cobrança de pedágio em duplicidade, caso de dois motoristas que, apenas neste mês, optaram pelo pagamento eletrônico. Necessário lembrar que a concessionária cobra a maior tarifa do Brasil pela utilização de suas pistas: R$ 35,50. A qualidade das respostas da administradora deixa a desejar. Segundo critérios empregados pelo próprio portal, a Ecovias recebeu 3,8 pontos em ranking de avaliação que vai de zero a 10 – quanto melhor a qualidade dos posicionamentos da reclamada aos reclamantes, maior a pontuação – e é enquadrada como “não recomendada”.

Como se vê, para a empresa que cobra o exorbitante pedágio de R$ 35,50, a qualidade dos serviços aos usuários deixa muito a desejar. A Ecovias tem a obrigação de respeitar os clientes de suas estradas, o que está muito longe de acontecer. Não basta se posicionar pro forma ante as reclamações de motoristas, motociclistas e pedestres; é preciso dar respostas efetivas. A concessionária que administra o SAI, infelizmente, tem frustrado expectativas. A companhia cobra muito e entrega pouco. A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), responsável por acompanhar a execução dos contratos de concessões rodoviárias, precisa olhar com lupa para a Anchieta e a Imigrantes.