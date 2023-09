Ao lado de Juiz João e Lourencini, Clóvis Volpi anuncia saída do PL

Ao lado dos ex-prefeituráveis Juiz João (PSD) e José Roberto Lourencini (PSDB), Clóvis Volpi realizou na noite de ontem, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Mauá, o primeiro grande ato eleitoral pensando no pleito do ano que vem, com o objetivo de lançar uma terceira via na cidade. Conforme antecipado pelo Diário na edição de ontem, o ex-prefeito de Ribeirão Pires aproveitou a oportunidade para anunciar a saída do PL, que o preteriu para lançar a pré-candidatura do vereador Sargento Simões.

“Nossos pensamentos sempre estiveram voltados para a democracia e o bem do cidadão. De repente, sem nenhuma explicação lógica, decidiram optar pelo extremismo. Não sou extremista e por isso deixei o partido”, disse Volpi a aliados.

O experiente político estava costurando sua pré-candidatura à Prefeitura de Mauá pelo PL e não escondeu sua frustração com a decisão do partido em apoiar Simões. Volpi, inclusive, fez ataques ao vereador, que não faz questão de esconder seu apoio ao ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

“Não sou do tipo que coloca armas na mesa para mostrar que é homem. Não preciso fazer arma com a mão para mostrar que sou de direita, nem falar bobagens por aí. Eu sou de direita, mas sou democrático. E que fique claro, nossa briga não é com todo o PL, mas sim com o PL de Mauá, que entregou a candidatura nas mãos daquele que estará nas ruas pregando uma coisa, mas na realidade fazendo outras”, declarou.

Agora com Juiz João e Lourencini, Volpi quer fazer frente às duas principais candidaturas do município, a do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que busca a reeleição, e a de Atila Jacomussi (Solidariedade). Apesar da aliança com os ex-prefeituráveis, Clóvis disse que ainda não há definição sobre qual dos três será o candidato.

“Estamos aqui para ser a primeira via para a população de Mauá, que está abandonada. Hoje, não importa quem de nós será o candidato. O que importa é formarmos juntos a melhor solução para a nossa população”, comentou.