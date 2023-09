Tigre tenta encerrar hoje jejum de vitórias fora de casa

São Bernardo FC e São José abrem hoje o returno da fase final do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo será às 16h no Estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre.

Para a partida de logo mais, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o zagueiro Helder, expulso no último jogo, além do atacante Lucas Tocantins, que ainda sente dores musculares na coxa direita. Para a zaga as opções são Guilherme Paraíba e Eduardo Biazus, e para o ataque estão à disposição Luiz Filipe, Silvinho e Bruno Santos.

O time chegou a Porto Alegre ontem pela manhã e no fim da tarde realizou um treino leve. Durante a semana, Zanardi optou em realizar dois treinamentos no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, que tem gramado sintético, assim como o local do jogo de hoje. A proposta foi promover adaptação dos atletas a esse tipo de piso.

Segundo colocado do Grupo A com quatro pontos, o Tigre precisa da vitória para continuar sonhando com o acesso à Série B. O time da região não consegue fazer três pontos fora de casa desde o dia 15 de maio, ainda na terceira rodada do campeonato, quando venceu o Pouso Alegre em Minas Gerais por 2 a 0. De lá para cá, longe de seus domínios, foram nove jogos com quatro derrotas e cinco empates.

O São José é o lanterna da chave com apenas um ponto e vê nessa partida a oportunidade de continuar na luta pelo acesso. Uma derrota hoje praticamente elimina os gaúchos da competição. Este será o terceiro confronto entre os clubes nesta Série C, Nas outras duas, os duelos terminaram empatados, 2 a 2 e 1 a 1.