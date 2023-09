Andreense Maristela Prado lança seu primeiro romance

Escritora e cronista, a andreense Maristela Prado verá um sonho que vem desde a infância virar realidade hoje, quando lança seu primeiro livro em evento na Câmara de Santo André, a partir das 15h30. O romance Sob a sombra do amor trata de uma temática que cada vez mais atormenta e faz sofrer, sobretudo mulheres, em qualquer parte do mundo: o relacionamento abusivo. Ponto que agrava a situação é que, em muitas das vezes, a vítima não consegue se dar conta de que por trás do agressor se esconde um psicopata e prorroga a relação.

Maristela Prado lembra que o romance que marca sua estreia a fez lembrar de uma história de amor que escreveu quando tinha ainda 8 anos. Eram somente cinco páginas, mas ela disse à mãe que iria publicar um livro. Sonho de criança que não se realizou, mas que agora virou realidade e traz uma coincidência com aquilo que escreveu no início dos anos 70.

“Olha só como são as coisas. Muitos anos depois daquela história que escrevi quando tinha 8 anos e já tinha terminado Sob a sombra do amor, mexendo em minhas lembranças encontrei o tal livrinho e, para minha surpresa, o nome dos personagens românticos eram Alice e Renato, os mesmos da história atual”, comentou.

Diante da lembrança do livrinho, ela avalia que o casal do romance já existia dentro dela, mas estava adormecido pelo tempo e agora “tomou forma e contexto. “Tem também o fato de que sempre gostei de ler. Toda semana pegava livro na biblioteca da escola onde estudava. Trabalhei no maior jornal da minha região, o Diário, como secretária na Redação, e isso foi um divisor de águas para mim. Convivi com pessoas que só impulsionaram mais ainda meu interesse na leitura e escrita”, disse.

Sob a sombra do amor inicialmente vem publicado em papel porque o sonho de Maristela Prado passava por ter o livro impresso, de modo que atenda àquele público cujo prazer maior quando se trata de leitura é poder virar página por página para entrar na história e viajar nas histórias dos personagens.

Não que ela esteja presa a um tempo em que o mundo ainda não corria na velocidade da internet, dos sites e das redes sociais. Tanto que ela mantém o blog As Letras da Vida, no qual compartilha suas crônicas e artigos sobre o cotidiano.

Maristela Prado também atravessou o oceano, ou melhor, uma de suas crônicas, Mulheres Insanas, que foi exposta na Feira do Livro da Língua Portuguesa, em Nova York, em 2019.