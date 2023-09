Com início da primavera, região deve registrar 38°C neste domingo

O calor extremo que atingiu o País no fim do inverno, ocasionado pela forte massa de ar quente e seca que atua sobre o centro-sul do Brasil, deve permanecer durante a primavera, que começou às 3h50 de hoje, e terminará no dia 22 de dezembro, às 0h27. A previsão é que os termômetros registrem neste domingo (22), 38°C no Grande ABC.

Hoje, o tempo deve permanecer seco, e a máxima pode chegar a 34°C. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho para ‘grande perigo’ para o Estado de São Paulo até terça-feira (26). Segundo o instituto, a onda de calor intenso pode provocar riscos à saúde, e a instrução é buscar a Defesa Civil (199), em casos de emergência.

A partir de quarta-feira (27), a previsão é que o calor diminua um pouco na região, e a máxima deve cair para 23°C, enquanto a mínima será de 16°C.

Moradores da região têm apostado em diferentes táticas para tentar fugir do calor. Ontem, no início da tarde, quando a temperatura estava em 31°C, crianças se refrescavam em uma caixa d’água posicionada na calçada, na Vila Palmares, em Santo André.

A mãe de um dos pequenos, Joyce Grazielle Eduardo, 29 anos, disse que a piscina de plástico da família rasgou, então eles precisaram improvisar. “Única maneira das crianças se refrescarem nesse calor intenso. Pretendemos colocar a caixa todos os dias que estiver quente”, disse a moradora, que é mãe do pequeno Pietro, 8.

Para população em situação de rua, que está continuamente exposta ao forte calor, as prefeituras da região recomendam que os moradores busquem abrigo nos Centros Pops (Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e nos albergues localizados nos municípios.

Nesses locais, o usuário tem acesso à água fresca filtrada, café da manhã, almoço, espaço de convivência, armários, lavanderia, entre outras opções.

Além do serviço de acolhimento, a Prefeitura de Santo André informou que realiza busca ativa para atrair esse grupo para os equipamentos públicos. Durante as abordagens, são distribuídos kits às pessoas em situação de rua, com lanches, suco e água.

A gestão andreense também destacou que a oferta dos itens estão sendo ampliadas por conta da situação climática, e que as equipes da Secretaria de Assistência Social estão avaliando, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ações voltadas a mitigar os efeitos das altas temperaturas, como distribuição de água potável em locais de grande circulação – mesma medida adotada pelo Governo do Estado na Capital nesta semana.

PRIMAVERA

O calor intenso já é marca registrada da primavera no Brasil. Porém, devido à influência do fenômeno El Niño, são esperados dias mais quentes do que o normal para essa época do ano, conforme destacou a Defesa Civil do Estado.

“Deve haver um evento de onda de calor ocorrendo na primavera, porém ele não necessariamente irá ter tamanha magnitude quanto esse que ocorre agora”, informou o órgão sobre as altas temperaturas previstas para os próximos dias.

Além do calor intenso, a previsão é de fortes chuvas para região sudeste durante a primavera. Segundo o Climatempo, São Paulo deve registrar chuvas irregulares, porém fortes.

O boletim meteorológico para os próximos meses é de dias quentes, abafados e poucos nublados, com temperatura acima da média. “Altamente prováveis ondas de calor em outubro. De novembro em diante, a chuva aumenta de frequência e a chance de ondas de calor amplas e persistentes diminui”.

CUIDADOS

A Defesa Civil de Santo André alerta para os cuidados com a saúde durante a forte onda de calor nos próximos dias. A recomendação é que seja redobrado o cuidado com idosos, crianças, doentes crônicos e gestantes, que tendem a ficar desidratados mais rapidamente.

Durante os períodos de calor intenso, o órgão aconselha muita hidratação, refeições leves, ambientes arejados, poupar excessiva exposição ao sol, evitar aglomerações e exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação ultravioleta, sendo das 11h às 17h.

Veterinária orienta cuidados com os pets

Além da população, as altas temperaturas também afeta os animais domésticos e os de rua. O cuidado deve ser redobrado durante este período para tentar diminuir os impactos na saúde dos pets.

A médica veterinária, Carla Maion, orienta que as pessoas se mobilizem para ajudar os animais de rua durante o calor extremo. Segundo a especialista, uma das ações mais importantes é fornecer água fresca e potável em recipientes adequados, espalhados em locais de fácil acesso. Além disso, é recomendável disponibilizar abrigos temporários à sombra, como caixas de papelão ou abrigos improvisados, para que os animais possam se proteger do sol escaldante.

“A colaboração com grupos de resgate de animais e abrigos também é crucial, pois eles podem fornecer assistência profissional e até mesmo resgatar animais em situações críticas. É essencial lembrar que os animais de rua são particularmente vulneráveis durante o calor extremo, e qualquer ação que proporcione alívio e cuidado é valiosa”, defende Carla, que é especialista em nutrição pet.

Em relação aos animais domésticos, ela reforça a importância de fornecer água fresca e limpa em abundância, e evitar passeios em horários de pico de calor, optando por sair de manhã cedo ou à noite. “Além disso, evite deixar os animais trancados em carros quentes, pois isso pode ser fatal em minutos”.