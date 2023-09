Prefeitura de Santo André expande o Moeda Verde para o Jardim do Estádio

Na manhã de ontem, a pequena Ester da Silva Lima, de apenas 4 anos, recolheu recicláveis para participar da primeira edição do programa Moeda Verde no Núcleo Amoritas, no Jardim do Estádio, em Santo André. Ela serviu de exemplo para incentivar os moradores a participarem dessa iniciativa que troca resíduos por frutas, legumes e verduras.

“É muito importante ajudar o meio ambiente e a reciclagem é uma das diversas maneiras de colaborar. Minha filha adorou e pegou diversas latinhas”, afirma a mãe da menina, Priscila da Silva Lima.

O objetivo principal do programa é ampliar a reciclagem e trazer segurança alimentar, contribuindo para reduzir o volume de resíduos encaminhado ao Aterro Sanitário Municipal, melhorar a preservação do meio ambiente e proporcionar uma alimentação mais saudável.

“Santo André, com o Moeda Verde, se tornou referência, sendo reconhecido em diversas oportunidades e até premiado pelo Cidades Excelentes, da Band. Além de colaborar com a vida útil do Aterro Sanitário, o Moeda Verde gera empregos nas cooperativas, aumentando a reciclagem”, declarou o prefeito Paulo Serra, que participou do lançamento do programa.

Com a iniciativa, a cidade vem desempenhando um papel pioneiro na região desde novembro de 2017, servindo de inspiração para municípios do Estado de São Paulo.

São Caetano, Mauá, Amparo e Francisco Morato implantaram ações semelhantes ao Moeda Verde.

O programa já arrecadou mais de um milhão de quilos de materiais recicláveis e entregou mais de 210 toneladas de alimentos.