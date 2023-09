Diadema inaugura centro cultural sobre povos tradicionais e matrizes africanas

A Prefeitura de Diadema inaugura,hoje, às 14h, o Centro de Referência das Culturas dos Povos Tradicionais e Matrizes Africanas Pai Francelino de Shapanan. Demanda da sociedade civil, o equipamento cultural homenagea um importante líder religioso de Diadema, Francelino Vasconcelos Ferreira. O espaço fica localizado no Centro Cultural Nogueira.

Natural do Pará, Pai Francelino foi idealizador, realizador e coordenador geral do I Congresso de Umbanda e Candomblé de Diadema, espaço multidisciplinar de trocas de sabedorias, experiências e diálogos entre as nações religiosas de matriz africana.

Ao I Congresso seguiram-se mais cinco importantes edições deste evento fundamental para Diadema e o Brasil.

A diretora da Secretaria de Cultura, Silvana Moura, destaca que a atual gestão tem conseguido um conjunto de avanços referentes à promoção da igualdade racial no município.

“A Secretaria de Cultura, por sua vez, vem trabalhando cotidianamente no sentido de cumprir o compromisso de valorizar e preservar as tradições de matrizes africanas, indígenas e ciganas pela evidente contribuição à cultura brasileira”, afirmou.

O Centro de Referência Pai Francelino será, também, um espaço de festa e celebração, onde as vivências e saberes africanos, dos povos de terreiros, de etnias indígenas, ciganas e da cultura popular, tenham o respeito e valorização que merecem. No local, já estão em exposição de obras de diversos artistas da cidade, como plástica Ordalina Candido, Geni Santos, Elson Alves dos Santos, Zú Campos, entre outros.

O evento de abertura contará com a presença do professor emérito da USP (Universidade de São Paulo), especialista em sociologia da religião, Reginaldo Prandi; o criador da Instituição Abaçaí - Cultura e Arte, Toninho Macedo; o grupo de samba O Batuque saiu da cozinha e uma apresentação de Tambor de Mina, religião afro-brasileira.