Empresa de cortes com jatos d’água investe R$ 7,5 mi em Sto.André

Com forte atuação no segmento industrial, a Technos Prime, empresa referência no País em cortes com jato de água, inaugurou nova unidade em Santo André. O espaço, localizado em Utinga, recebeu investimento de R$ 7,5 milhões e foi aberto nesta semana.

Sediada em Santo André há 18 anos, a empresa conta com 25 colaboradores e há uma projeção de contratação de mais 25 funcionários nos próximos dois anos. A nova unidade conta com 1.400 m², o que significa um incremento aproximado de 72% na área da empresa.

“Tínhamos uma unidade perto do Estádio Bruno José Daniel com 400 metros quadrados e outra em Mauá com 300 metros quadrados. Unimos as duas e dobramos o espaço, inaugurando esta unidade de 1.400 metros quadrados em Utinga”, explicou o dono da Technos Prime, Erasmo Barbosa. A empresa segue com outra unidade na Avenida Valentim Magalhães, com 1.100 m².

Com a instalação, a Technos Prime dispõe agora de amplo local para treinamentos e centro de distribuição de peças de reposição, tornando-se referência na América Latina em serviços de corte a jato de água.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, o investimento é importante, pois a atividade atende diretamente o setor industrial, motor da economia regional. “O setor industrial segue ainda muito pujante e, graças a uma política de desenvolvimento econômico que olha para todas as pontas, temos dialogado com todos os atores, que seguem investindo e gerando novas oportunidades de emprego e renda.”