Diadema firma elo com porto seco de S.Bernardo

A Prefeitura de Diadema firmou parceria com a Agesbec Porto Seco, empresa localizada no Parque Botujuru, em São Bernardo, para que empresas da cidade possam usar o espaço em suas operações comerciais.

O acordo foi assinado na quinta-feira pelo prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), o secretário de Governo, Deivid Couto (PT), e o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Marcelo Strama (PSB). A atividade contou com a parcitipação também do gerente regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema, Dario Sanchez.

Conforme Strama, as empresas de Diadema interessadas em usufruir do espaço da Agesbec têm o local à disposição imediatamente.

“Todas essas iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico são no sentido de criar um ambiente favorável de negócios, mostrar ao empresário da cidade, sobretudo àqueles que lidam com importação ou exportação dos seus produtos, ou até para aqueles que queiram investir em Diadema, que possam contar com mais essa possibilidade de um porto seco que atende as empresas da cidade e de toda a região. Então, nesse sentido, vai se consolidando com que diadema se torne cada vez mais um ambiente favorável aos negócios”, ponderou Marcelo Strama.

A Agesbec foi o primeiro entreposto aduaneiro do País, modificanto o olhar da área de logística e de gestão de armazéns alfandegados, como uma espécie de ‘porto seco’ por onde a produção de empresas brasileiras pode escoar para o Exterior ou importações podem ser armazenadas ao chegar no País, antes de serem recebidas por quem importou.

Com 65 mil metros quadrados de área total, sendo 20 mil apenas de galpões e câmaras frias (próprias para o armazenamento de produtos farmacêuticos e químicos), o espaço conta com um posto da Receita Federal para já cuidar ali mesmo de todo o desembaraço alfandegário necessário para receber e enviar carga ao exterior, como existe no Porto de Santos ou em aeroportos como Viracopos ou o de Guarulhos.

“Diadema tem muitas empresas que exportam e importam produtos, equipamentos e matérias-primas e a cidade já tem uma vocação para a logística,” comentou Filippi. “Com essa aliança, as indústrias de Diadema terão acesso privilegiado a este entreposto, o que vai aumentar nossa competitividade no mercado e gerar mais crescimento para a cidade.”

Os representantes de Diadema foram recebidos pela diretoria do porto seco, entre eles Ricardo Drago, diretor presidente da Agesbec, e Filippo Drago, fundador da empresa e membro do conselho.

“Somos uma fronteira entre o Brasil e o resto do mundo e, para mim, é uma honra expandir essa fronteira até Diadema”, disse Ricardo Drago, ao assinar o termo de parceria. “Queremos aumentar a capilaridade das empresas para o desenvolvimento da região e o dia de hoje marca o plantio desta semente. Saibam que esse espaço é de Diadema.”

“Essa parceria não só abre uma nova fronteira para todas as empresas de Diadema como é mais um ponto a nosso favor para quem está pensando em investir na cidade”, pontuou Strama. “Quanto mais o poder público coopera com a iniciativa privada, e aqui eu destaco também o grande apoio que o Ciesp tem nos dado, mais vamos melhorando o ambiente de negócios da cidade, que é o nosso objetivo.”

“Essa ferramenta, ter um armazém alfandegado aqui na região, é ideal para estimular a vocação industrial de Diadema,” reforçou o gerente do Ciesp. “Podem contar conosco e com as empresas da cidade.”