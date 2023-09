Sumiço de homenagem no Riacho Grande

Desde 2006, é lei a homenagem a Dib Barakat, ex-subprefeito do Riacho Grande, em São Bernardo. Empresário e libanês naturalizado brasileiro, Dib Barakat morreu naquele ano, vítima de um bombardeio em Sultan Yacoub, no vale do Bekaa (centro-sul do Líbano). A Prefeitura de São Bernardo, então, decidiu nomear o prédio da subprefeitura do Riacho Grande como Dib Barakat. Porém, nos últimos tempos, tanto a placa quanto o retrato de Dib Barakat sumiram das paredes da estrutura. Algumas figuras políticas perguntaram ao novo subprefeito do Riacho, Heitor do Comanche, o paradeiro da homenagem, mas nenhuma resposta vem.

Almoço

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) almoçou ontem com o também deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. À mesa também estava o vereador Julinho Fuzari (PSC). O encontro foi em um restaurante de São Bernardo e, claro, o cenário eleitoral do ano que vem na cidade permeou a conversa.

Autor da ação – 1

Chamou atenção em Ribeirão Pires o fato de o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania) não ter prosseguido com a ação, inicialmente movida por ele, para tentar cassar o mandato do prefeito Guto Volpi (PL). Roncon ingressou com a peça na Justiça Eleitoral na primeira instância alegando que Guto não havia cumprido quarentena para suceder o pai. Perdeu em primeira e segunda instâncias. No TSE (Tribunal Superior Eleitoral), não deu continuidade.

Autor da ação – 2

O recurso ao TSE foi assinado pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Podemos de Ribeirão Pires, presidido por João Mancuso, ex-secretário da gestão de Adler Kiko Teixeira (PSDB) – de quem Gabriel Roncon foi vice e de quem hoje está afastado politicamente. O julgamento começou na quinta-feira, com o voto do relator Floriano de Azevedo Marques, contra a tese de cassação de Guto Volpi. O processo parou pelo pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Recado

A nova presidente do PL Mulher de Mauá, Josi Simões, mandou recado público sobre a composição da legenda na cidade. Durante o ato de filiação dela e de seu marido, o vereador e pré-candidato à Prefeitura Sargento Simões (PL), ela apontou que somente ela era mulher diante de vários homens. “Só aceitei o convite para ser presidente do PL mulher de Mauá e tesoureira do partido para que tenhamos outras mulheres sentadas à mesa decidindo nosso futuro”, escreveu a empresária.

Em campanha

Definitivamente o deputado estadual Atila Jacomussi (SD) está em campanha em Mauá. Ele, que tentará voltar ao Paço em 2024, nesta semana subiu em um carro de som e, no melhor estilo do processo eleitoral, empunhou o microfone para fazer críticas à gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT). Marca registrada de candidatos, ele foi até a frente de comércios para falar de política.

Inovação andreense

A Câmara de Santo André aprovou projeto de lei que autoriza o município a se associar à API (Associação Paulista de Inovação), com o objetivo de fomentar projetos nessa seara para a Prefeitura.