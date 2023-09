Baleia crava MDB com Alex Manente e ao lado de Paulo Serra

Presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi confirmou que o MDB irá caminhar com a pré-candidatura à Prefeitura de São Bernardo do deputado federal Alex Manente (Cidadania) no ano que vem.

Nesta semana, Baleia se reuniu com Alex e com o presidente municipal do partido, Bruno Gabriel, para selar a parceria visando o pleito do ano que vem.

“O nosso deputado federal e líder do Cidadania, Alex Manente, está animado e vamos montar um time forte para a pré-candidatura dele em São Bernardo”, disse Baleia, em entrevista ao site ABC em Off.

O movimento desconstrói articulação que havia sido iniciada em São Bernardo para filiar o ex-prefeito William Dib e reforça a aliança do MDB com Alex, colocando a legenda como uma das principais forças da coalizão que está em formação pró-deputado federal.

Ainda na entrevista, Baleia traçou o cenário da legenda em Santo André, apontando que o diretório tem realizado novas filiações e que vai caminhar com o prefeito Paulo Serra. “Nosso presidente do MDB de Santo André, o (empresário Wagner) Grillo, seguirá nessa parceria com o prefeito Paulo Serra, uma parceria importante”, citou o dirigente.

Paulo Serra está em seu segundo mandato e não poderá disputar novamente a eleição em 2024. A escolha do candidato governista deve ser feita somente no ano que vem - e, enquanto isso, o tucano seguirá na montagem do bloco de apoio do postulante da sustentação na eleição.

Baleia mostrou otimismo com relação a Diadema. “Temos em Diadema a pré-candidatura do Taka (Yamauchi, presidente da SPObras), que teve mais de 100 mil votos em 2020 e tenho certeza que vai sair muito forte para a próxima eleição, inclusive, com conversas com outros partidos para fazer grande frente”, pontuou. Taka foi ao segundo turno contra o prefeito José de Filippi Júnior (PT) em 2020 e perdeu por diferença de pouco mais de 5.000 votos.

Outro cenário discorrido por Baleia foi Mauá. Nesta semana, o deputado federal se reuniu com o vereador licenciado e secretário de Planejamento Urbano da cidade, Chiquinho do Zaíra. “Ele assumirá o comando do partido em Mauá e vai fortalecer sua pré-candidatura a prefeito.”

“O Grande ABC é uma das regiões mais importantes do Estado e do Brasil. Então, fizemos movimentos de fortalecimento do nosso partido em uma das principais áreas desta grande região”, finalizou Baleia.