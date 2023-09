Marido de Walewska revela que recebeu mensagem da esposa minutos antes de sua morte

No dia 21 de setembro, a notícia da morte da jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira pegou os fãs do esporte de surpresa. Segundo informações do Metrópoles, a atleta teria caído do 17° andar de um prédio em São Paulo. Em novidades divulgadas pela colunista Fabia Oliveira, Ricardo Alexandre Mendes, marido de Walewska, contou que recebeu um texto da esposa minutos antes da morte.

Na mensagem, a ex-atleta falava sobre o relacionamento e a decisão de Ricardo de querer se separar.

A relação foi se desgastando por diversos problemas, por ela ser compulsiva por compra e ter dilapidado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de casado, declarava Ricardo no boletim de ocorrência divulgado por Fabia sobre o caso.

Vale lembrar que a jogadora foi revelada pelo Minas em 1995, e passou por inúmeros times desde então. No ano de 2007, Oliveira conquistou o vice-campeonato do Pan-Americano e a Copa do Mundo de Vôlei. Já em 2008, a seleção brasileira se consagrou campeã nas Olimpíadas de Pequim, também foi nesse ano que ela se despediu das companheiras.