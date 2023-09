Amanda Bynes pode mudar de Los Angeles após deixar centro de saúde mental

Depois que Britney Spears tornou pública sua briga para o fim da tutela do pai, outros famosos também começaram a se pronunciar sobre alguns casos de abuso enquanto eram tutelados por familiares. Amanda Bynes entrou para o grupo ao revelar que viveu sob a tutela da mãe por nove anos e estava tentanto encerrá-la.

Junto com as notícias sobre a tutela, a ex-atriz também falou sobre como estava feliz com o seu noivado na época, com Paul Michael. Entretanto, mesmo com as boas notícias e a notável melhora de Amanda, ela foi flagrada nua nas ruas de Los Angeles, nos Estados Unidos, e, em outro momento, ligou para a polícia pedindo ajuda.

Por conta disso, ela deu a entrada em uma clínica psiquiátrica na Califórnia em julho e, aparentemente, está cuidando de sua saúde. Segundo o ET Online, apesar de estar melhorando, Amanda Bynes estaria pretendendo fazer uma grande mudança. A fonte revelou que ela estaria pensando em se mudar de Los Angeles para ficar longe dos holofotes.

- [Amanda está] pensando em seu futuro e considerando se mudar de Los Angeles e fugir dos holofotes. Ela sente que já deveria ter acontecido há muito tempo. Ela também está pensando em assumir um novo projeto de trabalho e ansiosa para avançar com ofertas interessantes que surgirem em seu caminho.

Ainda de acordo com o veículo, a ex-atriz também estaria escolhendo bem com quem passa o tempo. Para conseguir manter sua privacidade, ela prefere ter contato com pessoas confiáveis.

- Amanda está fazendo o possível para cuidar de si mesma por meio de diversos tratamentos. Ela tem tentado manter sua privacidade e passar tempo com pessoas de quem gosta e em quem confia.

