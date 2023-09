Jornalista que teve última conversa com Walewska Oliveira fala como jogadora estava antes de morrer

Walewska Oliveira morreu na última quinta-feira, dia 21, em São Paulo, após cair do 17° andar de um prédio. A atleta estava com 43 anos de idade e chegou a receber ajuda médica, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da Globo, o boletim de ocorrência sobre o caso revela que investigações já estão sendo feitas para entender o que teria acontecido. Na nota, é revelado que há a hipótese de suicídio.

O boletim diz que a gestora do local onde Walewska foi encontrada relatou que a jogadora teria se jogado do 17° na área de lazer. Assim que foi identificado o acidente, as autoridades foram acionadas, mas o óbito foi constatado ainda no condomínio.

O local possui câmeras no corredor e o acesso é feito através de biometria facial. O sistema teria gravado Walewska na área de lazer, sozinha, por volta das quatro horas da tarde.

Em nota, a Polícia Civil de São Paulo disse:

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 43 anos de idade, ocorrida por volta das seis horas da tarde de quinta-feira, dia 21, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo. Foi solicitada perícia ao local. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

No Instagram, Alexandre Oliveira, apresentador do podcast Ataque e Defesa, último gravado por Walewska, decidiu contar como a jogadora estava horas antes de morrer.

A conversa rendeu inúmeros assuntos sobre a vida e carreira da atleta, os dois se divertiram e o jornalista contou que não notou nenhum problema físico ou mental em Walewska.

- Se você puderam ver, assistir, ela estava extremamente feliz, estava extremamente contente. Falou da carreira, dos planos, falou de muita coisa bacana da vida dela. Em nenhum momento passou qualquer problema que ela pudesse ter de saúde mental ou de saúde física. Não transpareceu.