Irmã e esposa de Kayky Brito celebram após ator receber alta da UTI: Coração transborda

Após ter sido atropelado no dia 2 de setembro, Kayky Brito ficou internado na unidade de terapia intensiva por quase 20 dias. Nesta sexta-feira, dia 22, a mãe do ator, Sandra Brito, compartilhou a novidade de que, além dele estar consciente, Kayky recebeu alta da UTI.

Com a melhora no quadro clínico do artista, Tamara Dalcanale, parceira de Kayky, celebrou a notícia.

Mais uma etapa que fica para trás! E assim seguimos, olhando para a frente, olhando adiante. A alegria de, todo dia, ver você evoluir, não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor!, escreveu Tamara em seu Stories.

Sthefany Brito compartilhou em suas redes o boletim médico declarando a alta do irmão e aproveitou para agradecer a notícia.

Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada, declarou.

Que ele continue se recuperando, né?