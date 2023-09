Ana Maria Braga agita fãs com spoiler para o Batalha de Lip Sync

Está chegando! Ana Maria Braga agitou o público quando anunciou que seria uma das atrações do Batalha de Lip Sync no Domingão do próximo domingo, dia 24. E agora, dando aquele gostinho de quero mais, a apresentadora deu um pequeno spoiler.

Muito ativa no Instagram, a chef de cozinha, que acompanha muitos brasileiros durante a manhã no Mais Você, publicou um vídeo sem som. Cantando a música que está preparando para dublar, a loira questionou:

Qual música vocês acham que eu vou dublar?

Nos comentários, muitos fãs estão chutando que será alguma música da Rita Lee.