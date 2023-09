Bruna Marquezine fala sobre tatuagem com Neymar Jr.

Com certeza os eternos fãs de BruMar foram à loucura nos últimos dias! A atriz concedeu uma entrevista à Glamour dos Estados Unidos e falou sobre as mais de 20 tatuagens que tem no corpo, incluindo a que fez com o ex-namorado, Neymar Jr., com quem ficou por cerca de seis anos, tendo diversas idas e vindas entre 2012 e 2018.

Na gravação, a atriz, que recentemente estrelou Besouro Azul, falou com detalhes de todos os seus desenhos e inspirações, mas foi muito breve ao falar do coração feito em seu dedo.

- Essa foi a minha primeira, disse mostrando a imagem.

Vale pontuar que o jogador optou por não manter com o desenho. Segundo o tatuador do craque, que falou com o Domingo Espetacular, Ney decidiu cobrir:

- Ele fez um coração no dedo em homenagem à Bruna Marquezine, os dois trocaram essa tatuagem. Depois ele cobriu o coração, contou Adão Rosa.