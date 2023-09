Integrantes do TXT provam comida brasileira ao lado de Anitta

Anitta e o grupo de K-Pop TXT levaram seus fãs à loucura ao lançarem Back For More. E parece que a parceria dos artistas está indo além do mundo da música. No Instagram oficial dos integrantes, os astros compartilharam um vídeo provando comidas típicas brasileiras apresentadas pela carioca.

Soobin, Yeonjun, Taehyun, Hueningkai e Beomgyu experimentaram farofa, pastel, pão de queijo e feijoada. E amaram! Pelo vídeo, alguns internautas perceberam que farofa foi a comida preferida dos cantores. Aliás, impossível não gostar, né?

Anitta e TXT deram o que falar após se apresentaram no VMA 2023. A união do K-Pop com o Funk foi feita da melhor forma possível! A carioca e os sul-coreanos cantaram o feat Back For More com direito a coreografia e muita entrega.