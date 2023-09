Motorista revela que recebeu proposta milionária após acidente de Kayky Brito

Diones Coelho, o motorista envolvido no acidente de Kayky Brito, usou as suas redes sociais para revelar que recebeu uma proposta milionária, mas optou por rejeitar. Logo no começo do seu pronunciamento, ele explicou o motivo de ter o seu perfil no Instagram verificado.

- Tenho recebido alguns comentários relacionados ao selo do Instagram, que agora estou verificado, essas coisas. Mas o motivo disso, que até me orientaram, era porque estavam criando fakes do meu Instagram e pedindo dinheiro, se aproveitando da situação (...) Fiz isso para as pessoas identificarem qual é realmente o meu perfil.

Em seguida, ele falou sobre a proposta milionária e a decisão de rejeitá-la:

- Meu coração não está em dinheiro, não é isso que me move, não é isso que vim buscar aqui. Eu já rejeitei mais de 500 mil reais esses dias, de propostas de colocar link nos Stories, de publicação de jogos, de apostas. Meu Deus não é o dinheiro.

Vale pontuar que após o acidente, Diones foi bloqueado dos aplicativos de mobilidade e ficou sem trabalhar. Por conta disso, ele decidiu abrir uma vaquinha para conseguir o dinheiro do conserto do carro.