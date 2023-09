Amigo de Chico Veiga diz que pronunciamento sobre traição não teria sido feito pelo ex de Luisa Sonza

E a polêmica continua! Nesta sexta-feira, dia 22, a web foi tomada por um novo capítulo da novela entre Chico Veiga e Luísa Sonza. O nome do influenciador voltou para os assuntos mais comentados após ele ter supostamente criado uma conta nas redes sociais para se pronunciar sobre a acusação de traição no namoro com a cantora.

No entanto, horas depois, segundo informações do Em Off, Pedro Augusto, conhecido como pignazadaxd, usou as redes sociais para dizer que o posicionamento não seria de Chico. O amigo do influenciador, que também é streamer, fez um Tweet dizendo que o perfil do ex de Luísa foi desativado, devido às denúncias feitas no Instagram.

Gente, é mentira! Pois esse perfil NÃO é do Chico? Além disso, o perfil dele caiu novamente devido à quantidade enorme de denúncias que vem sofrendo, escreveu ele.

O suposto pronunciamento feito por Chico dizia:

Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil, do qual não tenho mais acesso, havia sido invadido? Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que tinha para falar já foi dito à Luísa. Obrigado.