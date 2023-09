Morre Maria Carmem Barbosa, autora de Sai de Baixo, aos 76 anos de idade

Depois de fazer muito sucesso com as produções Toma Lá, Dá Cá e Sai de Baixo, Maria Carmem Barbosa morreu aos 76 anos de idade. A notícia da morte da autora foi compartilhada por Miguel Falabella, através do Instagram.

O ator, que já trabalhou com a famosa em Sai de Baixo, não conseguiu conter as emoções ao fazer a triste publicação. Para contar a notícia aos amigos, colegas de profissão e seguidores, Miguel escolheu uma foto com Maria Carmem, na qual eles estavam se abraçando e sorrindo.

Já na legenda, Falabella comentou que tinha acabado de fazer uma publicação feliz para o aniversário de um amigo quando soube do que aconteceu com a autora. Além disso, ele relembrou alguns momentos especiais com a amiga.

A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis. Escrevemos juntos novelas, peças e roteiros, viajamos juntos, sonhamos e idealizamos projetos, foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de contá-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física. E o dia fervilha de lembranças! Amiga querida, parceira de tantas aventuras, descanse! Você merece!

Outros artistas também comentaram na publicação de Miguel Falabella ao saberem da notícia:

Ah, que tristeza, escreveu Claudia Raia.

Maria Carmem muito obrigado por tudo, comentou Jarbas Homem de Mello.

Meu Deus, como ela me fez feliz. Agora ela está com seu amado Darta. Meus sentimentos a todos? Nossa arte perde uma mente brilhante, engraçada? Necessária?. Ah, Maria Carmem?, desabafou Fabiana Karla.