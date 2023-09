Chico Veiga se pronuncia sobre traição no namoro com Luísa Sonza: Peço respeito

Chico Veiga se pronunciou sobre as acusações de traição feitas por Luisa Sonza, sua ex-namorada. Através das redes sociais, nesta sexta-feira, dia 22, o influenciador foi curto e direto ao dizer que não falaria mais sobre o assunto.

Em seu comunicado, ele ainda reforçou que conversou com Luísa e que não sente a necessidade de abrir esse tema para outras pessoas fora do relacionamento.

Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil, do qual não tenho mais acesso, havia sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo que tinha para falar já foi dito a Luisa. Obrigado.

Sonza falou sobre a traição do ex em rede nacional no Mais Você da última quarta-feira, dia 20. Depois do ocorrido, Chico perdeu acesso às suas redes sociais.