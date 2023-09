Morre Maria Carmem Barbosa, autora de novelas como 'A Lua Me Disse' e 'Salsa e Merengue'

Morreu no Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira, 22, a escritora e autora de telenovelas Maria Carmem Barbosa, aos 76 anos. A informação foi confirmada pelo sobrinho de Maria Carmem, Thiago Barbosa e pelo ator e roteirista Miguel Falabella, que foi parceiro da autora.

De acordo com Thiago, Maria Carmem estava internada há dois meses na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na zona sul do Rio. Ela sofria de Mal de Alzheimer e, nesta madrugada, sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Maria Carmem, que era filha do compositor Haroldo Barbosa, autor de sucessos como De Conversa em Conversa e Eu Quero Um Samba, começou a trabalhar no meio artístico aos 20 anos de idade, escrevendo programas educativos para a Rádio MEC.

Nos anos 1970, entrou para a TV Globo como produtora na linha de shows. Na função, atuou em programas humorísticos como Satiricon e Chico City. Produziu ainda musicais como Mulher 80 e a série Grandes Nomes.

Como roteirista, esteve no time que escreveu o seriado Delegacia de Mulheres, em 1990, seriado que se passava dentro de uma delegacia que atendia mulheres vítimas de violência. No elenco, estavam nomes como Heloísa Mafalda, Zilda Cardoso e Lúcia Veríssimo. Escreveu também para os humorísticos Sai de Baixo e Toma Lá, Dá Cá.

Como autora de novelas, escreveu as tramas Lua Cheia de Amor (1990), Olho no Olho (1993, como colaboradora), Salsa & Merengue (1996) e a Lua Me Disse (2005) - essas duas últimas em parceria com Miguel Falabella.

Nesta sexta-feira, ao anunciar a morte da amiga, Falabella escreveu em sua conta no Instagram que os dois foram amigos por "anos incontáveis". O ator também fez referência à doença que Maria Carmem enfrentava: "Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu dar o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo. Agora, veio a morte física".