Em meio à divórcio, Sophie Turner segue aproveitando companhia de Taylor Swift e fonte diz: - Pode conversar com ela sobre qualquer coisa

Apenas duas besties sendo besties! Pela segunda vez na semana, Taylor Swift e Sophie Turner saíram para jantar juntas. Segundo informações da revista People, as famosas aproveitaram uma noite normal, sem acontecer nada que fugisse do comum. A atriz está aproveitando a companhia da cantora enquanto enfrenta o divórcio de Joe Jonas.

Fontes revelaram ao veículo detalhes de como foi o encontro da dupla em Nova York, nos Estados Unidos.

- Elas eram normais. Completamente normais. Todo mundo estava animado, mas eles estavam normais.

Nada como curtir um barzinho com a amiga depois de comer bem, não é mesmo? Após a refeição, Taylor e Sophie teriam ido até o Temple Bar para passar mais tempo juntas.

- Sophie parecia estar aproveitando a noite, declarou uma pessoa.

- Taylor é uma grande amiga - Sophie pode conversar com ela sobre qualquer coisa. Animou Sophie passar um tempo com Taylor, disse uma segunda fonte.

Joe Jonas

Rodando o mundo em turnê dos Jonas Brothers, Joe Jonas dedicou uma música às filhas durante um dos shows e falou sobre paternidade. Segundo informações do Page Six, o artista fez um agradecimento especial a todos os pais e mães antes de cantar Little Bird, música que compôs para suas duas princesinhas.

- O próximo é sobre ser pai. A todos os pais da casa... se vocês estão tentando ter filhos, boa sorte, estou torcendo por vocês.

Fãs que curtiram a apresentação revelaram que Joe parecia estar emocionado enquanto entoava os versos.