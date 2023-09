Kayky Brito recebe alta da UTI e a mãe do ator comemora: Meu coração vai explodir

Boas notícias! Após ter sido atropelado por um carro no dia 2 de setembro, Kayky Brito ficou internado na UTI, unidade de terapia intensiva, em um hospital no Rio de Janeiro por quase 20 dias. Nesta sexta-feira, dia 22, a mãe do ator, Sandra Brito, compartilhou a novidade de que ele está consciente.

A mãe de Kayky e Sthefany Brito publicou uma nota do hospital explicando a melhora do estado de saúde do ator e que ele vai sair da UTI.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023. O Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica.

Sandra comemorou na legenda da publicação e agradeceu por Kayky ter melhoras e já começar o processo de recuperação.

Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria.