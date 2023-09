Após início de divórcio, Lexa e MC Guimê deixam de se seguir nas redes sociais

Término não amigável? Depois de anunciar o fim do casamento na última quinta-feira, dia 21, Lexa e MC Guimê chamaram a atenção da web ao trocarem unfollow nas redes sociais.

No Instagram, a conta dos dois já não é mais mutualmente seguida, porém, as fotos do ex-casal continuam disponíveis no Feed. Eita! Vale lembrar que os dois pediram respeito após o fim do casamento e declararam que não desejam mais falar sobre o assunto.

Guimê e Lexa namoram desde o final de 2015. O casamento foi celebrado na Catedral da Sé em 2018 e, desde então, eles viveram momentos super fofos e polêmicos nas redes sociais. Depois que o funkeiro participou do BBB23 e foi expulso acusado de importunação sexual contra Dania Méndez, a artista anunciou uma pausa no relacionamento.

Alguns meses depois, Lexa revelou que eles deram uma segunda chance ao amor e decidiram reatar o casamento. Porém, em setembro de 2023, o ex-casal decidiu colocar um ponto final em tudo.

Vale lembrar que há alguns dias, Lexa foi condenada a assumir a dívida do ex-marido, já que os dois se casaram com comunhão total de bens. Guimê tem um débito de mais de 400 mil reais.