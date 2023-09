Mingau, do Ultraje a Rigor, abriu os olhos, mas ainda não há sinais de consciência ou interação

Mingau, o baixista do Ultraje a Rigor, segue se recuperando no Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo. No último boletim médico, divulgada na quarta-feira, dia 20, a equipe que cuida do caso do músico informou que ele abriu os olhos. No entanto, em declaração ao jornal Estado de São Paulo, os médicos informaram que ainda não há sinais de consciência ou interação.

Atualmente, o músico segue na UTI e passa pelo processo de retirada da ventilação mecânica:

O paciente Rinaldo Amaral segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de desmame da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável, dizia o boletim da última quarta.

Como você vem acompanhando, Mingau levou um tiro na cabeça em 3 de setembro, no Rio de Janeiro. Ele foi transferido para São Paulo, logo depois, para continuar o tratamento.