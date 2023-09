Insurtech: BRZ Insurance abre vagas; veja como se candidatar

O mercado segurador segue em transformação, buscando profissionais com visão estratégica, que sejam capazes de avaliar tendências e projetar cenários para a criação de soluções e atualização de produtos.

Esta foi a previsão da 15º edição do Guia Salarial da consultoria Robert Half para este ano, o que vem se confirmando. As 50 maiores seguradoras brasileiras apresentaram ganhos no primeiro semestre deste ano, de acordo com um ranking elaborado pela consultoria Siscorp, especializada no setor.

O que precisa ser destacado é que existe a possibilidade inclusive de atuar com mercados estrangeiros aqui do Brasil. Este é o caso da BRZ Insurance, uma Insurtech focada na comunidade brasileira e latina nos EUA, que atualmente está com posições abertas para trabalho em Belo Horizonte.

No total são 11 vagas, nas funções de Customer Excellence Analyst, Client Success Analyst, Retention Analyst e Estágio em Recursos Humanos.

“Trata-se de uma experiência de desenvolvimento diferente das demais, pois o profissional aqui vai lidar com situações e realidades distintas do mercado brasileiro”, pontua Tiago Prado, CEO da BRZ Insurance.

“Nos Estados Unidos os seguros mais importantes não são opcionais, mas sim obrigatórios, por exemplo. Outro ponto importante é o sistema em si, bem diferente do brasileiro e um dos mais complexos e competitivos do mundo. Este conhecimento todo um profissional que venha para a BRZ Insurance vai absorver”, detalha.

Há também uma grande diferença cultural: brasileiros e latinos estão acostumados a ter atendimento personalizado, com vendedores acolhedores, que explicam os pormenores dos contratos. Já nos EUA, isso nem sempre acontece, somando a barreira do idioma, é comum ver brasileiros e latinos inseguros e frustrados na hora de escolher o seguro.

“É aí que entra a BRZ Insurance e quem estiver conosco no time; mais do que oferecer a melhor opção, ter o cuidado de atender este cliente da maneira que um brasileiro espera ser atendido. É muito importante não abandonar o que temos de melhor, que é nosso espírito conciliador e hospitaleiro. Por isso nosso ambiente dentro da empresa é casual, mantemos essa cultura. E a pessoa ainda vai praticar bastante o inglês”, acrescenta Tiago.

As vagas – com exigências e benefícios – podem ser conferidas neste link: https://brzinsurance.vagas. solides.com.br/ .