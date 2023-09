Ponte Preta paga salário de julho e promete quitar dívidas até outubro

A Ponte Preta está colocando ordem na casa nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada de novos patrocinadores, o time alvinegro ganhou fôlego do ponto de vista financeiro e pagou o salário do mês de julho, que estava atrasado.

Além disso, a Ponte prometeu quitar todas as dívidas com o elenco até o mês de outubro. A ideia é deixar tudo regularizado para deixar o ambiente no clube ainda mais leve, visando a fase decisiva da Série B.

Recentemente, a Ponte prometeu arcar também com a cirurgia do lateral Júnior Tavares, que foi diagnosticado com um tumor na cabeça. Os torcedores vinham arrecadando dinheiro através de uma "vaquinha" para o atleta, mas o clube assumiu à frente e acertou os detalhes com a família do atleta.

Ao mesmo tempo que vai ajeitando a situação fora das quatro linhas, a Ponte precisa se preocupar também com o que acontece nos gramados. O time alvinegro é o 15º colocado, com 33 pontos, seis a mais do que a Chapecoense, na 17ª colocação.

A Ponte volta a campo nesta sexta-feira, às 19h, no estádio Moisés Lucarelli, pela 29ª rodada. O técnico Pintado não contará com o lateral Luiz Felipe, suspenso, e o zagueiro Fábio Sanches, lesionado. A expectativa é que entre em campo com: Caíque França; Mailton, Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Felipinho, Ramon Carvalho e Souza; Tales, Eliel e Jeh.