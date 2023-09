Eleitos Miss e Mister Melhor Idade em Santo André

A fim de promover o envelhecimento saudável e ativo, a Secretaria de Assistência Social da cidade realizou ontem (21) o concurso Miss e Mister Melhor Idade 2023. O evento contou com a participação de 80 inscritos, 60 mulheres e 20 homens na elegância da ''''melhor idade''''.

No primeiro lugar foram premiados Maria Bernadete como “Miss Melhor Idade Santo André 2023” e Hélio Pedro como “Mister Melhor Idade Santo André 2023”. Os vencedores receberam kits com brindes e presentes doados pelas empresas parceiras do evento, que ocorreu no Tênis Clube.

Foram premiados ainda Salustiano Souza na categoria “Mister Simpatia Melhor Idade Santo André 2023”, Dinamar Januzi como “Miss Simpatia Melhor Idade Santo André 2023”, Edy José na categoria “Mister Elegância Melhor Idade Santo André 2023”, e Tereza Brasil como “Miss Elegância Melhor Idade Santo André 2023”.

“O intuito desse grande evento é justamente estimular o talento, a personalidade e a autoestima da nossa melhor idade. Essa grande festa nada mais é do que um reflexo da grande atuação que a nossa gestão tem tido aqui na nossa cidade”, disse o secretário de Assistência Social, Andre Scarpino.

Esta edição convidou cinco jurados que deram suas notas e opiniões sobre os participantes. Estiveram presentes a jornalista Elaine Maria Prisco, a administradora Andreia Bessa, a diretora administrativa Samanta Saragosa, a empresária Adriana Munhoz e a empresária Caren Silva. Já o encerramento da noite contou com apresentação especial do Trio Los Angeles e um stand-up do humorista Gui Santana.

“Eu fiz questão de vir antes para abrir esse evento e agradecer a cada um de vocês de maneira muito especial pelo carinho, por acreditarem na cidade e terem confiado na nossa gestão. Gostamos muito de inaugurar obras, mas eventos como esse também são muito importantes, fazem parte de uma política pública voltada ao bem-estar e à qualidade de vida da nossa gente”, afirmou o prefeito Paulo Serra.