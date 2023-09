Dólar segue sinal de divisas emergentes e devolve parte dos ganhos da véspera

O dólar opera em leve baixa na manhã desta sexta-feira, 22, devolvendo parte da forte alta da véspera (+1,13% no mercado à vista), quando os mercados se ajustaram ao tom mais duro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os mercados internacionais dedicam a manhã à análise dos índices dos gerentes de compras (PMIs) na Europa, enquanto aguardam pelos resultados preliminares de setembro do PMI dos Estados Unidos.

A desaceleração da moeda por aqui coincide com o comportamento do dólar ante moedas emergentes, em dia de alta dos preços do minério e do petróleo.

Contribui para a valorização das matérias-primas internacionais as novas iniciativas de incentivos ao aquecimento da economia na China.

Às 10h26, o dólar à vista era cotado a R$ 4,9211, em baixa de 0,29%. O dólar futuro para liquidação em outubro cedia 0,31%, para R$ 4,4926. Já o Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,16%, para 105,53 pontos.