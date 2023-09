Anderson Leonardo, do Molejo, recebe alta hospitalar e celebra: - Eu estou chegando

Na noite da última quinta-feira, dia 21, Anderson Leonardo deu uma passadinha no Instagram para compartilhar a ótima notícia de que recebeu alta hospitalar e já está descansando em casa. O músico estava internado para tratamento de uma embolia pulmonar, mas felizmente já está melhor.

No registro, o artista aparece dizendo:

- Alô, planeta! Aqui quem fala é a rapaziada do grupo Molejo. Agradecendo a todos pelas orações, pelas preces, por tudo, independentemente de religião. Ficou a prova de que a corrente da união e do bem vence qualquer coisa.

Em seguida, Andrézinho declara:

- Já saiu do hospital, ainda vai ficar ainda um pouco guardadinho, mas daqui a pouco ele estará nos palcos com a gente, não é, rapaziada?!

E Anderson finaliza:

- Ai que saudade! Eu estou chegando, hein, papai?!

Na legenda da publicação, o grupo informou que ele ainda não está liberado para subir nos palcos e se apresentar:

Quintou com alegria do Molejão, ótima notícia para todos. Nosso cantor Anderson Leonardo teve alta hospitalar, mantendo os cuidados médicos em casa. No momento não está liberado para apresentações e nem receber visitas. Vamos manter as energias positivas e orações para que breve ele retorne aos palcos.