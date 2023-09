RazerCon 2023 apresenta lançamentos de produtos e parcerias exclusivas

A Razer novamente amplia as possibilidades da indústria global de jogos eletrônicos com a RazerCon 2023, sua conferência virtual anual em celebração à cultura gamer. Nesta quinta-feira (21), jogadores de todo o mundo se conectaram e acompanharam Min-Liang Tan, CEO e fundador da marca, em uma prova da essência “For Gamers, By Gamers”. Entre as novidades, foram revelados lançamentos, incluindo seis produtos gamer e grandes parcerias. Os fãs podem assistir ao evento completo clicando aqui. Para mais detalhes dos novos produtos e das colaborações, veja abaixo.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Linha Razer Huntsman V3 Pro

Desenvolvida em colaboração com profissionais dos esportes eletrônicos, a nova linha de teclados gamer Razer Huntsman V3 Pro visa oferecer uma combinação de inovação, precisão e durabilidade.

No coração da linha Huntsman V3 Pro está o switch óptico Razer Analog de segunda geração, que adiciona ainda mais capacidade de resposta à experiência de jogo. Com ponto de ativação dos comandos totalmente ajustável, entre 0,1 e 4,0 mm, o periférico permite que os usuários personalizem o recurso em cada tecla e definam quanta pressão será necessária para cliques mais rasos e rápidos, de acordo com suas necessidades de jogo. Outro diferencial é que cada switch do teclado é calibrado de fábrica para máxima precisão e é imune a interferências magnéticas. Por fim, os mecanismos são otimizados para uma força de atuação de 40 gramas, a preferida dos jogadores profissionais, e ideais para ações rápidas em jogos intensos de estilo FPS (First-Person Shooter).

Os teclados da linha Huntsman V3 Pro também contam com o modo de ativação rápida (Rapid Trigger Mode). Isso permite que os usuários pressionem as teclas e elas retornem à posição natural em uma velocidade muito maior do que a normal. O Rapid Trigger é crucial para jogos de tiro, pois permite que os gamers se movimentem mais rapidamente e ataquem os inimigos com muito mais precisão. Para uma experiência ainda mais personalizada, a sensibilidade do recurso também pode ser ajustada, chegando a 0,1 mm.

Em relação aos diferentes tamanhos de teclado da linha, lideram esse quesito os modelos completos (full-sized) e o TKL (tenkeyless), que ostentam uma variedade de 10 LEDs que simplificam os ajustes de ponto de ativação das teclas e da sensibilidade do Rapid Trigger. Já o modelo em versão mini, o terceiro da linha, embora compacto, aproveita a fileira de teclas numéricas para garantir que os usuários não tenham qualquer dificuldade com a personalização das configurações.

Todos os novos teclados têm características essenciais para o mundo dinâmico dos esportes eletrônicos e permitem ajustes rápidos de configurações, além do armazenamento de até seis perfis diretamente nas suas memórias internas. Tais recursos garantem o fácil e rápido acesso às preferências dos usuários e são complementados pelo aplicativo Razer Synapse, que dá ainda mais opções de customização para o jogador.

Combinando estética e durabilidade, a linha de teclados Huntsman V3 Pro reflete a dedicação da Razer à qualidade duradoura de seus produtos. As teclas texturizadas Doubleshot PBT e o visual elegante do acabamento escovado da placa de superfície, feita com liga de alumínio 5052, foram escolhidas a dedo por sua durabilidade, garantindo que os teclados ofereçam ao mesmo tempo o melhor desempenho e a máxima resistência ao tempo. Para dar ao design robusto um toque final de conforto, o descanso de pulso magnético revestido em material que imita couro assegura que as longas maratonas de jogos serão ainda melhores.

Para mais informações sobre a linha Razer Huntsman V3 Pro, clique aqui.

Preço sugerido e disponibilidade no mercado brasileiro

Razer Huntsman V3 Pro

R$ 2.919,90

Dezembro de 2023



Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless

R$ 2.569,90

Dezembro de 2023

Razer Huntsman V3 Pro Mini

R$ 2.099,90

Dezembro de 2023

Novo Razer Synapse

A evolução do Razer Synapse chega para redefinir os padrões de eficiência em software para games e apresenta uma arquitetura multithread até 30% mais rápida que a de seu antecessor, o Synapse 3. Elaborada a partir de feedbacks de três gerações de usuários, a novidade transporta os pedidos e as necessidades dos entusiastas da marca.

A partir de agora, os usuários podem contar com velocidade, fluidez e estabilidade incomparáveis no Razer Synapse, além de uma interface simplificada que oferece uma navegação rápida, instalações independentes e configurações precisas. Com dispositivos organizados de forma compartimentada, as atualizações individuais de produtos integram-se perfeitamente, sem afetar outros dispositivos em uso.

O beta do novo Razer Synapse estará disponível já nesse último trimestre de 2023. Mais informações podem ser vistas aqui.

Novo aplicativo Razer Chroma



O Razer Chroma acaba de ganhar uma nova versão e agora é um aplicativo independente, que permite controle total de todos os dispositivos de iluminação RGB do usuário, de qualquer marca, em um único lugar. Desta forma, os jogadores podem optar por utilizar o Razer Synapse e o Razer Chroma separadamente, com mais controles e funcionalidades em cada programa. Os mais de 55 parceiros de hardware terceirizados e quase 300 jogos habilitados de modo nativo à tecnologia Chroma tornam o Razer Chroma RGB o maior ecossistema de iluminação para jogos do mundo.

Interessados em experimentar a novidade já ??podem se inscrever no beta aberto do aplicativo Razer Chroma, que será lançado no último trimestre desse ano, clicando aqui.

Razer Axon Create

Desde o lançamento do Razer Axon, na edição passada da RazerCon, a plataforma tem crescido rapidamente e oferecido papéis de parede em alta resolução para milhões de usuários do mundo todo. Os gamers têm dado nova vida aos desktops customizando múltiplos monitores, inclusive em resolução ultra-wide, enquanto a plataforma tem apoiado artistas independentes apresentando suas obras de arte aos jogadores. Como próximo passo, a Razer anuncia o Razer Axon Create, uma evolução da plataforma que permite aos usuários criarem seus próprios papéis de parede e a adicionarem efeitos Chroma a eles. Tudo isso a partir de recursos de machine learning e inteligência artificial (IA) da Razer e de três simples etapas.

Por meio de um prompt básico de texto, qualquer pessoa pode criar papéis de parede únicos. A ferramenta AI Generation é potencializada pela Leonardo.Ai, uma plataforma sofisticada de IA generativa, projetada para atender as necessidades de jogadores e artistas. Com uma nova função chamada Chroma Generate, o usuário pode gerar automaticamente um conjunto vibrante de efeitos Razer Chroma baseados nas cores principais da imagem gerada por IA. O Chroma Generate foi programado para determinar a melhor sequência de cores da IA e, por isso, selecionará automaticamente as melhores cores para a situação. Quando estiverem satisfeitos com a criação, os usuários podem aplicar instantaneamente a arte com efeitos Razer Chroma em suas áreas de trabalho do PC.

Para mais informações sobre o Razer Axon e o Razer Axon Create, clique aqui. A nova versão está disponível globalmente a partir desta quinta-feira (21).

Razer Gamer Room

Para estender a tecnologia Razer Chroma RGB para além dos PCs, a Razer revelou as luzes Razer Aether. Desenvolvidas para amplificar as estações de jogo de cada gamer, as novas opções de iluminação permitem customizar ambientes de acordo com a ocasião, oferecendo desde recursos para atividades cotidianas até funcionalidades que tornam ainda mais imersivas as experiências de entretenimento RGB.

A linha Razer Aether tem opções de iluminação adaptadas a qualquer estilo. À frente das novidades, a Razer Aether Lamp Pro é uma luminária equipada com iluminação multizona capaz de elevar o nível das experiências com jogos, filmes e música por meio de vastos efeitos RGB. Com controles táteis que melhoram ainda mais a usabilidade, o novo dispositivo permite ajustes de brilho sem esforço e um ciclo simplificado de efeitos Chroma. Para complementar a ambientação, o modelo Razer Aether Lamp oferece iluminação funcional e esteticamente agradável, ideal para ser posicionada em mesas e outros espaços dedicados a jogos.

Outra novidade, a Lâmpada Razer Aether Bulb deixa a iluminação tradicional de lâmpadas em segundo plano ao oferecer um toque gamer aos ambientes. Já a fita de iluminação Razer Aether Light Strip, disponível em comprimento de 2 metros, proporciona versatilidade à integração dos espaços físicos, seja decorando a base dos setups dos jogadores, seja envolvendo estruturas fixas dos ambientes ou acentuando artigos de decoração do cômodo. Para quem desejar ampliar os projetos de iluminação, a extensão de fita Razer Aether Light Strip Extender, disponível com 1 metro de comprimento, é a opção ideal.

Para dar suporte à nova linha de iluminação Razer Aether Lights, o aplicativo móvel gratuito Razer Gamer Room oferece controle avançados sobre os dispositivos. Com ele, os usuários podem modificar configurações, criar cenas automatizadas e garantir sincronização com outros objetos inteligentes. Como outro diferencial, o aplicativo suporta dispositivos habilitados via Matter, um padrão de código aberto unificado da indústria e desenvolvido pela Connectivity Standards Alliance, que possibilita a integração e compatibilidade de ecossistemas domésticos inteligentes. A funcionalidade de controle de voz também está disponível na nova linha por meio do Google Assistant e Amazon Alexa, garantindo espaços gamer funcionais e inteligente.

O aplicativo móvel Razer Gamer Room estará disponível para download a partir do quarto trimestre de 2023 para Android e iOS. Não há previsão de disponibilidade da linha Razer Gamer Room no Brasil.

Linha Razer Fujin



Mais recente adição à premiada linha de cadeiras da Razer, a Razer Fujin Pro é uma cadeira gamer feita com malha totalmente ajustável, oferece conforto e não esquenta as costas. Além disso, destaca-se com recursos avançados de suporte e personalização.

Para manter os usuários frescos durante longas horas de uso, a linha de cadeiras Fujin Pro tem uma malha respirável feita de elastômero termoplástico projetada para melhorar o fluxo de ar e manter um nível de ventilação ideal. Resistente e elástico, esse material também oferece durabilidade a longo prazo, mesmo para usuários com rotinas intensas de jogo. Já suas tecnologias de inclinação sincronizada e de controle de tensão dos ajustes proporcionam uma experiência única aos jogadores no que se refere a suportes personalizáveis, adaptando automaticamente o encosto e a base do assento a qualquer posição sentada mesmo durante o uso. A Fujin Pro é adequada a jogadores de todos os tamanhos e tem estrutura de liga de alumínio ultraforte, apoios de braços acolchoados 4D e suporte de cabeça com contorno 3D.

Já o modelo Razer Fujin oferece o mesmo nível de conforto e fluxo de ar que sua “irmã mais velha”, graças à composição em malha ultrarespirável. Tem ainda tecnologia Synchro-tilt de reclinação de 130°, suporte lombar ajustável em altura e apoios de braços acolchoados 3D para manter a postura perfeita, mesmo em longas sessões de gameplay.

Para mais informações sobre a linha de cadeiras Razer Fujin, clique aqui.

Preço sugerido e disponibilidade no mercado brasileiro

Razer Fujin Pro

R$ 11.649,90

Dezembro de 2023

Razer Fujin

R$ 6.989,90

Dezembro de 2023

Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition

Em uma colaboração, a Razer e a Automobili Lamborghini apresentam o laptop Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition. O novo notebook gamer de última geração combina a tecnologia da Razer com a linguagem de design da Lamborghini. Limitada a apenas 150 unidades em todo o mundo, tem chassi customizado feito em CNC fresado, acabamento nas cores Arancia apodis laranja e preto fosco – característicos da Automobili Lamborghini – e o icônico logotipo da marca de carros.

Por dentro, o novo Razer Blade 16 também tem recursos formidáveis, como a GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 e o processador Intel Core i9 HX de 13ª geração. A combinação promete experiências de jogo incomparáveis, com gráficos extremamente nítidos e jogabilidade sem lag. Para complementar sua capacidade visual, o laptop apresenta o primeiro e único monitor Mini-LED dual-mode do mundo, que proporciona máxima versatilidade em modos de jogo UHD+ 120 Hz e FHD+ 240 Hz. O sistema de resfriamento de câmara de vapor patenteado da Razer garante desempenho top, enquanto detalhes e outras funcionalidades, como portas USB acentuadas e uma sequência de inicialização personalizada, remetem ao legado dos supercarros da Lamborghini.

Para mais informações sobre o Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition, clique aqui. Está disponível exclusivamente nos Estados Unidos.

Coleção Dolce&Gabbana | Razer

Na RazerCon 2023, a marca ainda anunciou uma parceria com Dolce&Gabbana. Após ter detalhes revelados em meados de setembro, nas redes sociais, a coleção foi totalmente apresentada no evento. O lançamento da coleção será dividido em duas partes, com roupas e equipamentos gamer, e sempre contará com o monograma da colaboração e exclusivas estampas de zebra.

Dolce&Gabbana | Razer é uma coleção de roupas “ready-to-wear” (pronta para usar) composta por itens de vestuário marcantes e artigos versáteis. Ela leva a essência da grife para o estilo do jogador ao mesmo tempo em que usa a estética ousada característica da Razer para compor o visual dos lançamentos. Em paralelo, uma seleção de hardware com periféricos premiados da Razer será lançada com inspiração na herança de luxo da italiana Dolce&Gabbana e elementos de design desenvolvidos artesanalmente. Com apenas 1.337 unidades disponíveis em todo o mundo, a coleção de produtos em edição limitada conta ainda com a vitrine conceitual da primeira cadeira para jogos Razer Chroma RGB do mundo, batizada Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro – Chroma Edition.

Todos os produtos da coleção Dolce&Gabbana | Razer serão comercializados durante o período de festas de final de ano de 2023. Para mais informações sobre a linha, clique aqui.