Projeto de Ana Carolina vira lei após sanção do governador

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou o projeto de lei da deputada Ana Carolina Serra (Cidadania) que institui o programa Saúde da Mulher Paulista, conforme publicado na edição de ontem do Diário Oficial. A iniciativa da parlamentar, que tem domicílio eleitoral em Santo André, tem a finalidade de promover o desenvolvimento de ações e serviços de prevenção e assistência integral à saúde da mulher no Estado de São Paulo. A matéria conta com coautoria dos deputados Luiz Fernando Teixeira (PT), Rafa Zimbaldi (Cidadania), Bruna Furlan (PSDB) e Oseias de Madureira (PSD).



Os princípios fundamentais do programa, conforme estabelecidos pela nova lei, visam oferecer atendimento completo à saúde da mulher, além de garantir segurança e qualidade nos serviços prestados. As metas e objetivos do programa abrangem a redução das taxas de mortalidade, por meio de medidas preventivas, diagnósticos precoces e tratamento de doenças associadas à anatomia feminina.



Além disso, o programa visa aprimorar as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher no Estado, a capacitar as equipes de saúde da rede estadual para o atendimento especializado em patologias que afetam particularmente a população feminina, bem como a otimização e fortalecimento dos serviços de saúde disponíveis para essa população.



“A sanção do nosso projeto, agora lei, contribui para a agilidade e eficácia do atendimento no sistema público de saúde. O diagnóstico precoce e o atendimento ágil aumenta consideravelmente a projeção de cura. Agradeço ao governador Tarcísio de Freitas pela compreensão e entendimento da importância da nossa proposta, que agora está à disposição de todas nós, paulistas”, disse a deputada.



Entre as prioridades do pro grama, estão ações que visem a realização de exames ginecológicos de rotina, a atenção especial ao tratamento de câncer de mama e de colo de útero, a assistência integral à gestante (no pré-natal, parto e pós-parto) e a prevenção e o tratamento de doenças crônicas.



A lei autoriza o governo do Estado a reunir, no âmbito do programa Saúde da Mulher Paulista, demais programas complementares, existentes ou não, como o de cirurgia plástica reconstrutiva da mama, o de orientação em saúde e atendimento social, o de saúde da mulher detenta e o rede de proteção à mãe paulista.

ELOGIO

Logo após a aprovação do projeto pela Assembleia Legislativa, no início de agosto, o presidente da Casa, André do Prado (PL), elogiou a deputada Ana Carolina. “É um projeto importante em defesa das mulheres. Importante trabalho que a senhora e o prefeito Paulo Serra (PSDB) desenvolveram em Santo André. A senhora, tenho certeza, vai desenvolver um grande trabalho para avançarmos nos pilares da ação social, um olhar importantíssimo para cidades que não têm mutia renda. E podemos avançar com projetos como os que a senhora apresentou em Santo André, por isso foi bem votada com recorde de votação. Que possamos utilizar todo esse know-how para avançar no Estado”, disse o parlamentar, à época.