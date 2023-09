Palavra do Leitor - 22 de setembro de 2023

Tragédia em S.Bernardo

‘Deputados pedem rigor no caso da morte da menina’ (Política, ontem). A meu ver o problema não são as árvores e sim os cuidados de “parques e jardins”. Espero que não saiam decepando tudo ao invés de fortalecer canais de acompanhamento, tanto junto à população (que vê e transita pela cidade) quanto com o setor ambiental. Árvores abrigam pássaros, que ajudam no controle de insetos, além da beleza e ainda amenizam a sensação térmica. Meus profundos sentimentos à família da criança atingida.

Nely Rocco

do Facebook

Voto em branco

Nada de diferente entre todos candidatos, com raríssimas exceções e seus objetivos. Por isso na condição de um simples ancião pensador, faço campanha pelo voto em “branco”, pois só o voto em branco vai demonstrar a insatisfação com tudo o que aí está posto em termos de Brasil. Nos Estados Unidos e em outros países de povo politizado o voto é facultativo e vota quem quer e, tendo afinidades ideológicas e pessoais com o candidato, comparece na urna com convicção de estar agindo pelo bem público. Aqui nos impõem três ou quatro nomes na urna eletrônica, alegando que o voto em branco favorece “a” ou “b”, se escolhe sempre pelo “menos pior” e depois os corruptos se dizem “legitimados” por milhares ou milhões de votos. No Brasil, há mais de duas décadas, os governantes e legisladores, em todos os níveis, com raríssimas exceções, são corruptos e incompetentes. Esta prática inaceitável, assistimos e vemos debaixo de nossa janela onde moramos. Tenho dito aos meus contemporâneos e aos que me ouvem, que nas proporcionais, Câmara e Assembleia, votem em candidatos novos e sem experiências, pois os velhos larápios já furtaram muito e por isso o País chegou a esta “lástima” em que vivemos graças a eles todos. Falo com colegas sugerindo um “grande encontro com a realidade política que ora reina no nosso País”, sob qualquer pretexto, para relembrar dos acontecimentos e escrevê-los como história recente para nunca serem esquecidos os corruptos que hoje aí estão sendo prestigiados, aplaudidos e votados, com os bolsos cheios de dinheiro, surrupiado dos cofres públicos em detrimento do desvalido povo brasileiro, que clama por saúde, educação, segurança e distribuição de renda condizente à dignidade humana. Seria lindo e patriota se o eleitorado brasileiro saísse às ruas nos dias de eleições em todos os níveis, para dizer o “não” com raríssimas exceções aos velhos políticos corruptos, que atuam no cenário político há mais de 20 anos com o mesmo ânimo de brasilidade com que sai, de quatro em quatro anos, vestido de verde e amarelo, vibrando e torcendo pela Seleção Brasileira na disputa da Copa.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo





Coletores

Gostaria de convidar a todos os setecidadenses para que prestássemos homenagens aos indispensáveis coletores de lixo – e não lixeiros, como muitos ainda os tratam. Em nosso calendário temos os dias do administrador, do advogado, do médico, do engenheiro, dos professores, dos psicólogos, dos jornalistas e o dia que todas as profissões existentes são reconhecidas e homenageadas. Em 20 de setembro comemoramos o dia do Coletor de Lixo, profissional que nos presenteia com o resultado de seu trabalho e dedicação. Infelizmente ainda existem aqueles que os desmerecem e os tratam com acentuado pouco caso. Existem ainda pais que não ensinam e educam crianças e adolescentes sobre o respeito e a gratidão que devem ter com esses nossos heróis anônimos. Não estou agredindo, desmerecendo ou desrespeitando nenhum leitor do nosso Diário, estou sim propondo reflexão que poderá fazer com que mudemos a maneira de encarar esses indispensáveis prestadores de serviço. Trabalhadores que, sob chuva ou sol, estão nos presenteando com seus esforços, através de dedicações e trabalho. Minha gratidão.

Cecél Garcia

Santo André

Estopinha

‘Morres Estopinha, 1ª pet influencer do Brasil’ (Setecidades, ontem). Uma pena que a idade para esses amados animais irem embora é tão curta. Quando vão, deixam vazio em nossos corações.

Leandro Souza

do Facebook