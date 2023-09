Charge - 22 de setembro de 2023

Repetir o que deu certo no passado para corrigir os erros do presente e, quem sabe, salvar o futuro. Essa é a estratégia do Grupo Casas Bahia (ex-Via) para superar a crise. A empresa, que tem 71 anos de atuação no varejo, acumula dívidas de R$ 3,7 bilhões e vai focar suas ações na compra e venda de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, reduzindo o mix de produtos (principalmente em seu site) como uma das formas de reduzir as dívidas acumuladas. Além disso, vai fechar 100 lojas e cortar 6.000 funcionários.

No segundo trimestre deste ano, o grupo apresentou prejuízo de R$ 492 milhões. Resultado bem diferente do que foi obtido no mesmo período do ano passado, quando teve lucro de R$ 6 milhões. Aliás, este foi o último período de três meses em que a varejista contabilizou lucro contábil. Desde então, tem fechado sempre no vermelho.