Opera e Chess.com criam navegador de xadrez personalizado

A Opera firmou uma parceria com o Chess.com para colocar o jogo de xadrez diretamente em seu navegador. Com versões personalizadas para desktop e dispositivos móveis Android, a colaboração garantirá que os fãs deste clássico do tabuleiro possam se envolver com sua comunidade onde quer que estejam.

O trabalho conjunto da Opera e do Chess.com garante que tanto o jogo de xadrez em si, quanto diversos conteúdos relacionados estejam sempre ao alcance dos usuários.

Um ícone do Chess.com estará presente na barra lateral da versão temática de xadrez do recém-renovado navegador desktop da Opera, o One. Essa ferramenta permitirá que os usuários entrem e saiam do site a hora que quiserem, resolvam quebra-cabeças ou joguem contra rivais enquanto navegam na web.

Os usuários do Opera para Android podem optar por usar um navegador temático de jogo de xadrez totalmente novo, no qual a página inicial abrigará uma série de artigos, vídeos e conteúdo informativo para que possam estudar o game enquanto estão em movimento para dominar novas estratégias e melhorar sua classificação Elo.

“O Chess.com liderou um rápido ressurgimento do jogo, que agora é jogado por milhões de pessoas todos os dias em todo o mundo. Estamos muito felizes em nos associar à plataforma para fornecer uma plataforma e uma experiência de navegação rápida e segura para todos os entusiastas do xadrez, não importa onde estejam”, disse Jumana Patel, Diretora de Desenvolvimento de Negócios e Parcerias Globais da Opera.

“A Opera se tornou o navegador independente mais popular do mundo. Estamos empolgados em trazer o universo do xadrez para esta nova versão do navegador, alimentado por IA, para ajudar a tornar o belo jogo que todos amamos ainda mais acessível, prático e divertido. Durante nossa próxima Copa de IA, de 26 a 29 de setembro, iremos mostrar algumas das funcionalidades únicas do navegador de xadrez ao vivo no Chess.com“, disse Sebastian J. Kuhnert, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios do Chess.com.

Opera e inovação

A Opera possui um histórico sólido de seguir as tendências dos consumidores e integrar plataformas e tecnologias que os usuários apreciam. A empresa integrou o TikTok, o WhatsApp e o Instagram na barra lateral do desktop, por exemplo, enquanto os fãs de futebol se beneficiam de um recurso de Placar ao Vivo para dispositivos móveis.

A empresa também foi pioneira na navegação baseada em IA, ao incorporar perfeitamente vários serviços baseados em GPT enquanto lançava sua própria ferramenta de inteligência artificial, Aria.

Disponível em desktop e dispositivos móveis

O navegador de xadrez dedicado da Opera para desktop recebe uma integração na barra lateral do Chess.com, para que os usuários estejam a apenas um clique de quebra-cabeças, transmissões ao vivo ou uma rápida partida.

A interface intuitiva torna mais fácil do que nunca alterar as configurações do tabuleiro, interagir com rivais e assistir a conteúdo instrucional, tudo sem precisar abrir outra guia ou navegar para longe do que está na tela. É possível até fixar o painel da barra lateral aberto para poder continuar a ler, a assistir ou a navegar com um olho no tabuleiro, enquanto seu oponente planeja seu próximo movimento.

Enquanto isso, o navegador móvel principal da companhia, o Opera para Android, também vem com uma versão personalizada para amantes de xadrez que inclui uma seleção de personalizações temáticas. Os papéis de parede do jogo estabelecem imediatamente o clima, cercando os usuários com a estética do jogo enquanto navegam.

A página inicial também apresenta vídeos e artigos do Chess.com, além de atalhos rápidos para o Chess TV e o próprio site, para que o acesso ao jogo em suas muitas formas esteja sempre à mão dos clientes.