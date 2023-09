Bolsas da Ásia fecham mistas, com incentivos na China, juros dos EUA e BoJ no radar

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 22, com as chinesas impulsionadas por incentivos para investidores estrangeiros em Xangai e Pequim e outras ainda pressionadas pela perspectiva de juros altos nos EUA por um longo período. Já o Banco do Japão (BoJ) deixou sua política monetária inalterada, como se previa.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos robustos hoje, interrompendo uma sequência de três dias negativos: o Xangai Composto subiu 1,55%, a 3.132,43 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,91%, a 1.913,53 pontos.

Ontem, Xangai anunciou que investidores estrangeiros poderão mover recursos para dentro ou fora da cidade sem restrições e atrasos. Já Pequim propôs legislação semelhante, prometendo facilitar os fluxos de capitais de empresas estrangeiras.

Também na esteira das medidas de incentivo, o Hang Seng saltou 2,28% em Hong Kong, a 18.057,45 pontos. O Taiex, por sua vez, apresentou desempenho mais modesto em Taiwan, com ganho de 0,17%, a 16.344,48 pontos.

Ações de tecnologia se destacaram tanto em Hong Kong quanto na China. Na ChiNext, bolsa chinesa com estilo semelhante à americana Nasdaq, alguns papéis ligados à inteligência artificial (IA) dispararam 20%, atingindo o limite de valorização diária local.

Em outras partes da Ásia, o apetite por risco segue prejudicado desde o anúncio de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira (20). Na ocasião, o Fed manteve seus juros, mas sinalizou novo aumento ainda este ano e previu que as taxas ficarão altas por mais tempo. Como resultado, Wall Street acumulou perdas pelo terceiro pregão seguido ontem.

O japonês Nikkei caiu 0,52% em Tóquio hoje, a 32.402,41 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,27% em Seul, a 2.508,13 pontos. Como era amplamente esperado, o BoJ manteve sua política ultra-acomodatícia durante a madrugada, sem qualquer sinalização de aperto.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana teve alta apenas marginal, após quatro pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,05% em Sydney, a 7.068,80 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires