Dedicação total a você?

Fundada em São Caetano em 1952, pelo imigrante polonês Samuel Klein (1923-2014), a Casas Bahia se transformou, com o tempo, em uma das gigantes redes varejistas do Brasil. A conquista da liderança no mercado, todavia, não foi imune a percalços e a polêmicas – o que inclui pesadíssimas denúncias de assédio sexual, envolvendo garotas menores de idade, que teria sido praticado pelo patriarca e, mais recentemente, por um de seus filhos, Saul Klein. Setenta anos depois que a primeira loja foi aberta, com uma dívida bruta de R$ 3,7 bilhões para administrar, a estrutura começa a dar sinais de fadiga, o que levou os executivos a proporem projeto para salvar o negócio: voltar às origens.

No primeiro semestre, o empresário Michel Klein, filho de Samuel, irmão de Saul e principal executivo da holding, anunciou a volta do Grupo CB para São Caetano, de onde havia saído dois anos antes para se fixar na Capital. Era o primeiro sinal do resgate da história da companhia, que, no dia 12, trocou oficialmente o nome de Via para Casas Bahia S.A. Em entrevista coletiva na quarta-feira, em São Paulo, o presidente do grupo, Renato Franklin, afirmou que as mudanças pretendem “recuperar a confiança” do mercado. Por isso, a diretriz é abandonar a comercialização generalizada e se concentrar nas vendas de produtos que fizeram a fama da marca: móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos.

O retorno às origens propalado pelos executivos da companhia não é motivado por simples saudosismo, mas se apresenta como uma das poucas tábuas de salvação que parecem ter restado à empresa tipicamente regional, cuja série de problemas acumulados nos últimos anos a arrastam para o naufrágio. Nascida em São Caetano, a companhia cresceu assustadoramente, a ponto de seus controladores deixarem de se preocupar com a preservação das raízes. O resultado está aí. Que o plano de recuperação ora apresentado, que inclui o resgate do histórico slogan de dedicação total aos consumidores, dê os frutos esperados. Que a famosa marca varejista não sucumba às adversidades e resista.