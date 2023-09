Quadrilha é pega por ‘golpe da maquininha’ na região

A Polícia Civil de Santo André desmantelou, na manhã de ontem, uma quadrilha que estava realizando uma fraude conhecida como ‘golpe da maquininha’. A operação foi executada perto do Atrium Shopping e, de cordo com a delegada do caso, Nathalie Rodrigues, três homens estavam se disfarçando de vendedores de frutas para realizar a prática criminosa.

“Ao menos 15 registros foram feitos de pessoas que compraram frutas pelo cartão de crédito e, quando iam ver o extrato, o valor era totalmente exorbitante”, relatou a delegada.

Esse golpe é difícil de reconhecer na hora da compra, visto que o preço digitado no leitor é o correto, mas, após colocar a senha, o valor debitado é outro. “É uma espécie de dispositivo que eles colocam dentro da máquina para mudar o valor”, explicou a agente.

A moradora de Santo André, Tania Ferreira, 62, acabou caindo no golpe, no bairro Jardim. “Pedi duas caixas de morango e deu R$ 16. Passei o cartão e a ficha caiu apenas quando meu marido olhou o extrato, que dava R$ 3000”, relatou a vítima.

Os suspeitos foram encaminhados para o 4° DP (Distrito Policial) de Santo André. Os celulares e o veículo do modelo HB20 também foram apreendidos. Além disso, 46 caixas de frutas foram recolhidas e serão doadas.