Professor esclarece principais erros na produção de redações

Fenômeno na internet, o professor Noslen Borges toca com descontração um dos maiores canais de ensino de Língua Portuguesa do mundo, com mais de 4,5 milhões de inscritos no YouTube. E é entre uma gravação e outra que o professor falou ao Diário sobre algumas “pegadinhas” gramaticais mais comuns em provas e desafios de redação.

Para o docente, apesar de haver erros “gostosos de cometer ou negligenciar”, quanto mais o estudante for incentivado a aprender, é natural que mais dificuldade tenha em se desenvolver na aprendizagem. Entretanto, ao que aponta, é nos erros de aprendizagem que o fracasso dá lugar a sensação de desafio e se traça uma nova rota. “O ser humano por si só nasce já com medo de fracassar. Mas é preciso ‘desconhecer’ a palavra fracasso e seu sentido, para que tudo se torne um desafio. No fundo, humanos amam o desafio e escrever precisa ser encarado como um desafio a ser vencido”, diz em incentivo aos candidatos.

Assistido principalmente por jovens estudantes, Noslen afirma crer, sobretudo, no potencial de uma boa preparação da língua materna para além dos corredores escolares ou das provas nesta fase de vida. Sendo o mergulho na Língua Portuguesa uma oportunidade para abrir portas e uma chave para ascensão social, nas mais diversas variações - faladas, escritas, informais ou formais.

Para contribuir com os candidatos, o professor Noslen elenca os cinco deslizes comuns em redações: 1- Uso da vírgula: a pontuação é responsável pela organização do texto e também pelas intenções do texto. “Saber pontuar corretamente é bem mais do que pensar em pausas de leitura ou parar para ‘respirar’”, diz; 2 - Uso da crase: a crase é o elemento utilizado nos complementos de verbos ou de nomes, mas pode determinar o sentido de sentenças que causam ambiguidades. “Por exemplo, ‘passou trabalhando à tarde’ ou ‘passou trabalhando a tarde’. No primeiro caso é no período da tarde, no segundo caso personificamos a tarde e é ela quem trabalhou”, esclarece; 3 - Uso dos porquês: isto é, “por que” (pergunta), “porque” (conjunção), “por quê” (final de frase) e “o porquê” (substantivo). “Saber que temos 4 porquês com devidas funções no texto, não só serve para um texto organizado, como também melhor escrito em todos os sentidos que cada um dos usos oferecem”; 4 - Havia ou Haviam: em regra, o verbo “haver” quando tiver o sentido de “existir”, “acontecer” ou “ocorrer”, nunca irá para o plural. “O exemplo que dou é: ‘havia dúvidas na prova’. (equivale a existir) sendo assim ele sempre ficará no singular. Para que ele vá para o plural ele precisa ter outros sentidos. Exemplo: ‘eles haverão de pagar as contas’. (terão)”; 5 - Usar o “Eu” no lugar de “mim”e vice -versa: para facilitar, o pronome “eu” deve sempre ser utilizado antes do verbo quando tem a função de sujeito. “É o caso de ‘pedi uma pizza para EU comer’. O ‘eu’ é sujeito do verbo ‘comer’”, afirma.

Já o uso do pronome ‘mim’ sempre deve vir após preposição e fazendo a função de um complemento de verbo. “Isto, se temos: ‘essa encomenda é para MIM”.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André - em patrocínio pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e apoio da Braskem, além do apoio institucional da FSA. As inscrições vão até o próximo dia 29.