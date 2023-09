Passarela vira embate em Mauá

A passarela que liga parte do Centro de Mauá ao terminal da cidade – em frente ao McDonalds – se transformou na mais nova disputa política do município. Por décadas falta manutenção na passarela, que apresenta trechos enferrujados, pisos soltos e não traz nenhuma segurança ao pedestre. A Prefeitura, então, decidiu reformar a passagem. Mas liberou a passarela antes de concluir 100% das obras – claro, sem todos os serviços feitos. Foi prato cheio para a oposição ao prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT). O presidente da Fundação Casa e ex-prefeiturável, Juiz João (PSD), o deputado estadual Atila Jacomussi (SD) e o vereador Sargento Simões (PL) gravaram vídeos no local para questionar o trabalho por lá. Ou seja, a eleição, pelo menos em Mauá, já começou.

Politização – 1

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), se pronunciou sobre a agressão sofrida pelo vereador Marcelo Akira (Podemos), durante fiscalização na Vila Verde – Akira recebeu um soco de Marcio Pacheco, que estava acompanhado do ex-prefeito Gabriel Maranhão. Ela reclamou que, em especial a oposição, tem utilizado o caso para exploração política e envolver seu nome na crise.

Politização – 2

“Como prefeita da nossa cidade, eu repudio veementemente qualquer forma de agressão ou crime ambiental em Rio Grande da Serra. Nossa gestão sempre demonstrou profunda preocupação com o meio ambiente e, caso a denúncia de crime ambiental seja confirmada, todas as medidas necessárias serão tomadas para devida investigação e punição”, escreveu.

Politização – 3

É importante lembrar que o episódio acontece em meio à aproximação de Penha Fumagalli com Gabriel Maranhão. Há, inclusive, discussão para que Maranhão seja vice de Penha na eleição do ano que vem.

Resposta – 1

O ex-vereador Manoel Lopes procurou a coluna depois da nomeação da ex-primeira-dama Andreia Rolim Rios como presidente do União Brasil. Manoel disse que, desde a fusão do DEM e do PSL, que formou o União Brasil, se distanciou das questões partidárias, embora siga filiado à legenda.

Resposta – 2

Parlamentar por sete mandatos, Manoel Lopes avisou que sairá candidato a vereador de Mauá – se não ele, sua mulher, a ex-secretária de Educação Angela Donatiello Lopes.

Peregrinação

O ex-deputado federal Vanderlei Siraque, atualmente funcionário na Caixa, tem percorrido gabinetes de deputados federais para pedir apoio de lideranças da legenda para que sua mulher, a ex-vereadora Bete Siraque, seja escolhida candidata a prefeita de Santo André no ano que vem.

Votos – 1

Os votos dos ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, ambos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a favor da cassação do mandato do deputado federal Marcelo Lima (PSB), de São Bernardo, trouxe preocupações adicionais ao staff jurídico que cuida do processo do socialista. Isso porque ambos foram indicações pessoais do ministro Alexandre de Moraes à Corte Eleitoral – o que indicaria, em tese, que Alexandre também tende a votar contra Marcelo.

Votos – 2

A defesa de Marcelo Lima (PSB) em Brasília é formada pelos advogados Alexandre Kruel Jobim, Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes, David Pitel e Marcelo Augusto Chaves Vieira.

Investigação

O vereador César Oliva (PSD) registrou BO (Boletim de Ocorrência) alegando que dois homens invadiram sua casa em São Caetano. O caso é investigado na Delegacia Sede.