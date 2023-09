São Paulo aprimora posse de bola e quer 'qualidade nos passes' diante do Flamengo

Dorival Júnior sabe que o Flamengo deve se lançar ao ataque no domingo com a obrigação de ganhar por ao menos um gol para levar a decisão da Copa do Brasil aos pênaltis, no Morumbi. Para evitar surpresas desnecessárias, o treinador são-paulino dedicou bom parte do trabalho desta quinta focando na posse de bola. A estratégia será não deixar o rival propor a partida.

Com campo reduzido, Dorival botou todos os jogadores que devem ser titulares para ficar com a bola. Incentivando trocas de passes rápidos e buscando se desvencilhar da marcação, o grito aos jogadores a todo tempo era pedindo "qualidade."

"Vamos, com mais qualidade. Atenção, toca rápido, isso", foi bastante ouvido pelos jogadores na atividade realizada no CT da Barra Funda. Os toques rápidos também serão uma arma para o time chegar rapidamente na frente.

Depois do 1 a 0 no Maracanã, ampliar a vantagem no Morumbi será um baque nas pretensões dos comandados de Jorge Sampaoli. E isso é uma das artimanhas do técnico são-paulino. Além de repetir o jogo de ida, no qual o ataque carioca quase não chegou por "não ter a bola", ele pretende ver sua equipe sufocando.

Além do aprimoramento nos passes e a posse de bola, o técnico ainda realizou uma atividade de 11 contra 11 e terminou o dia com jogadas de bolas paradas. O São Paulo se arma para todas as possibilidades que a final pode oferecer, até mesmo cobranças de pênaltis.