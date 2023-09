Volpi organiza ato com Juiz João e Lourencini para cravar saída do PL

Ex-prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato a prefeito em Mauá, Clóvis Volpi vai organizar hoje, a partir das 19h, na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Mauá, o primeiro grande ato eleitoral pensando no pleito do ano que vem. O que era para ser o lançamento de sua pré-candidatura na cidade vai se transformar em uma atividade de união de forças da terceira e, muito provavelmente, seu anúncio de desfiliação do PL.

O Diário apurou que Volpi cogita anunciar aos aliados e no evento que vai deixar o partido pelo qual se elegeu prefeito de Ribeirão pela última vez (em 2020) e por onde estava costurando sua pré-candidatura em Mauá. O experiente político não tem escondido sua frustração com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e com boa parte da cúpula da legenda, que abonou a ficha de filiação do vereador Sargento Simões (PL) – ingresso esse antecipado pelo Diário e confirmado na segunda-feira.

Desde que cresceram as especulações sobre a filiação de Simões – Volpi condena publicamente o modo de fazer política do vereador mauaense –, o ex-prefeito ribeirão-pirense, que iniciou sua carreira política em Mauá, como vereador, intensificou o debate para uma união da terceira via. Tanto que, no dia em que o Diário revelou o acerto de Simões com a direção do PL, Volpi publicou vídeo ao lado dos ex-prefeituráveis Juiz João (PSD), atual presidente da Fundação Casa, e José Roberto Lourencini (PSDB) – o pessedista foi o terceiro colocado e o tucano, o quarto, no pleito de 2020.

Outra expectativa para a atividade é a presença do terceiro ex-prefeiturável da eleição de 2020: o empresário Ronaldo Pedrosa (PP), que recebeu 3.898 votos e foi o oitavo colocado naquele pleito.

A intenção do bloco é viabilizar a terceira via e isolar Simões para fortalecer uma alternativa à candidatura à reeleição do prefeito Marcelo Oliveira (PT) e do ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD).

MUDANÇA DE SIGLA

Dentro do núcleo duro de Volpi, a saída dele do PL é dada como certa. Tanto que o ex-prefeito já iniciou diálogos com partidos de direita para sua filiação de olho no pleito de 2024. Comenta-se que uma agremiação que abriu portas é o Republicanos, sigla do governador Tarcísio de Freitas.

O Republicanos também está no alvo de Atila – o deputado chegou a anunciar sua filiação, mas, em consulta à Justiça Eleitoral, foi alertado que, se sair do Solidariedade sem uma justa causa, perderá o mandato na Assembleia Legislativa.